Даніель Лапін здобув чемпіонський титул нокаутом в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Український боксер Даніель Лапін переміг німця Аро Шварца в бою за звання чемпіона IBO Continental у напівважкій вазі.

Даніель Лапін підходив до цього бою, маючи сім перемог на професійному ринзі. В бою проти Аро Шварца він здобув свою восьму перемогу. Цей бій відбувся в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа у Вроцлаві.

До теми Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

На кону цього бою був вакантний титул IBO Continental у напівважкій вазі.

Лапін здобув дострокову перемогу. Наприкінці шостого раунду Шварц опинився в нокдауні, а після цього його кут викинув білий рушник.

Для Лапіна це лише друга дострокова перемога на професійному ринзі.

Відео найкращих моментів бою Лапін – Шварц