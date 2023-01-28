Брехня заради дружини: Дані Алвес визнав участь у статевому акті з клубною дівчиною

У справі Дані Алвеса, якого звинуватили у сексуальному насиллі, почали народжуватись нові чутки. Колишній гравець Барселони визнав свою помилку.

Найтитулованіший гравець світу був взятий під варту після інциденту в нічному клубі Барселони, де гравець порушив особистий простір однієї з відпочиваючих. Поліції Дані Алвес зізнався, що він таки є винуватцем ситуації.

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Причиною приховування футболістом правди стала його дружина. Дані Алвес зрозумів, що скоїв дурницю і до кінця не хотів, щоб його дружина дізналась про це. Бразилець в останній момент згадав про шлюб, яким дорожить.

Колишньому гравцю Барселони загрожує від 4 до 12 років ув'язнення. Адвокат Дані Алвеса Крістобаль Мартель пролив світло на ситуацію та озвучив нові деталі справи.

Мій клієнт готовий прийняти будь-які умови для виходу з в'язниці – велика застава, браслет для стеження, щоденні відвідування відділку. Раніше Алвес заперечував сексуальні контакти з позивачем, але насправді вони були. Він сказав неправду суто заради збереження свого шлюбу. Він був шокований і намагався приховати свою зраду від дружини,

– розповів Мартель.

Кар'єра Дані Алвеса

Через непотрібний інцидент бразилець має усі шанси зіпсувати свою видатну кар'єру.

Найтитулованіший гравець в історії футболу, 43 трофеї.

Виступав за Севілью, Барселону, ПСЖ, Ювентус.

Шестиразоваий чемпіон Іспанії та триразовий володар Ліги Чемпіонів.

двічі вигравав Копа Америка у складі збірної Бразилії



