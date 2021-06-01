Стало відомо, скільки команд зіграють у Першій і Другій лігах у сезоні-21/22

У вівторок, 1 червня, відбулося засідання центральної ради ПФЛ, на якому було прийнято рішення про кількість команд в Першій українській лізі і двох підгрупах Другої української ліги.

В рамках засідання прийнято рішення про те, що в наступному сезоні Першої ліги братиме участь 16 команд.

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Офіційний сайт організації також назвав дату початку змагань у Першій і Другій лігах. Матчі обох дивізіонів стартують 25 липня.

Разом з тим, за інформацією Meta-ratings.com.ua, третій за силою дивізіон України, як і раніше, буде поділений на дві групи. Кількість учасників в них складе 16 команд.

Остаточний формат змагань буде офіційно затверджений пізніше.