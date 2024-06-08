Епічний фініш: українська легкоатлетка вирвала медаль на ЧЄ, коли суперниця вже святкувала

У п'ятницю, 7 червня, у Римі розпочався чемпіонат Європи з легкої атлетики. Вже у стартовий день він подарував уболівальникам неймовірну розв'язку в одній з дисциплін, яку запам'ятають надовго.

Це сталося на дистанції 20 кілометрів зі спортивної ходьби. Бронзову медаль здобула українська спортсменка Людмила Оляновська й зробила вона це в дуже епічному стилі, пише 24 Канал.

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Неймовірна драма на фініші

Українка увірвалася в топ-3, коли шансів на це, здавалося, вже немає, Оляновська перед самим фінішем випередила іспанку Лауру Гарсію-Каро, яка зі своїм прапором вже заздалегідь святкувала потрапляння на п'єдестал!

Дивіться відео епічного фінішу Оляновської

Українська легкоатлетка перетнула фінішну лінію третьою з часом 1:28:48. Це дозволило їй не тільки здобути медаль континентальної першості, а й виконати олімпійський норматив, що складав 1:29:20, тож Людмила Оляновська вдруге виступить на Олімпіаді (у Токіо вона посіла 43 місце).

ЧЄ-2024. Спортивна ходьба (20 кілометрів)

Антонелла Пальмізано (Італія) – 1:28:09 години Валентіна Траплетті (Італія) – 1:28:37 Людмила Оляновська (Україна) – 1:28:48

Зазначимо, що для України ця медаль стала першою на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Всього нашу країну представляють 46 спортсменів на турнірі, який триватиме до 12 червня.