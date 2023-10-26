Нищивний другий тайм: Україна здобула розгромну вольову перемогу на старті ЧС з мініфутболу

У четвер, 26 жовтня, відбулися перші матчі чемпіонату світу з мініфутболу. Турнір відбувається в Об'єднаних Арабських Еміратах та триватиме до 4 листопада

Україна – Алжир 9:1

Бере в ньому участь і збірна України. "Синьо-жовті" за підсумками жеребкування опинилася у групі С разом із Чехією, Алжиром та Таїландом, пише 24 Канал.

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У стартовому матчі групового етапу Україна зустрічалася з Алжиром, який у терміновому порядку замінив на мундіалі Ізраїль, адже той не зміг відправитись на турнір через війну. "Синьо-жовті" здобули розгромну перемогу, хоча матч розпочинався дуже непросто.

На восьмій хвилині алжирці реалізували свій момент та вийшли вперед завдяки голу Хосіда Аміна Ідрісі. Дмитро Бровко вже за хвилину зрівняв ударом зі штрафного рахунок у матчі, який до перерви вже не змінювався.

Після першого тайму здавалося, що стартовий поєдинок може закінчитися проблемами для "синьо-жовтих", проте друга половина зустрічі виявилася набагато успішнішою для нашої національної команди. Україна забила одразу 8 голів, не пропустивши при цьому жодного. Головним героєм матчу став Андрій Слінкін, який оформив хет-трик.

Таким чином Україна вийшла на проміжне перше місце у групі (інша пара ще не зіграла свій матч).

. ЧС-2023 є другим турніром в історії, у якому "синьо-жовті" беруть участь. Дебютний виступ був у 2019 році й тоді наша збірна дійшла до чвертьфіналу.

Наступний матч українці проведуть проти Таїланду 28 жовтня, а завершать груповий етап грою з Чехією 30 жовтня. До 1/8 фіналу вийдуть дві найкращі збірні квартету.

Дивіться відеоогляд матчу Україна – Алжир