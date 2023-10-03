Олімпійська надія України: 15-річна гімнастка здобула путівку в Париж-2024

Збірна України отримала першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпійські ігри-2024. За підсумками кваліфікації в індивідуальному багатоборстві путівку здобула Анна Лащевська.

У бельгійському Антверпені триває чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. У жіночому багатоборстві розігрувалися 14 індивідуальних путівок на Ігри-2024.

До теми Встигли на останній потяг до Парижа-2024: українські гімнасти здобули командну ліцензію

За результатами Євро-2023 Україна не здобула командної путівки в Париж-2023 у жіночій спортивній гімнастиці. Тож на ЧС українки мали надолужити згаєне в індивідуальних змаганнях.

З сумою балів 50,666 за чотири прилади в багатоборстві Анна Лащевська потрапила до топ-14 гімнасток та здобула бажану путівку на Олімпіаду-2024. 15-річна представниця Івано-Франківщини отримала іменну квоту. Це єдина ліцензія, яку вибороли українки у спортивній гімнастиці на ЧС-2023.

На жаль, Єлизаветі Губаревій та Ілоні Крупі не вдалося повторити успіх Анни.

Що відомо про Анну Лащевську

Анна Лащевська – 15-річна гімнастка з Івано-Франківська.

Першим важливим турніром для Анни був Європейський юнацький олімпійський фестиваль (2022), на якому вона посіла 4 місце.

В тому ж році юна українка здобула "золото" на чемпіонаті Європи серед юніорок.

В цьому сезоні Лащевська розпочала виступи на дорослому рівні. Першим успіхом Анни стало "золото" на різновисоких брусах та "срібло" на колоді, які вона виграла на етапі Кубка світу в Досі.

Українські гімнастки ще отримають шанси відібратись на ОІ-2024. Це відбудеться на етапах Кубка світу та чемпіонаті Європи у 2024 році.