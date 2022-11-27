Сенсаційний результат на ЧС-2022 призвів до масових сутичок одразу у двох країнах Європи

Події на чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі призвели до сутичок в іншій частині світу – в Бельгії та Нідерландах. Там футбольні вболівальники влаштували заворушення.

У неділю, 27 листопада, збірна Бельгії грала проти Марокко на чемпіонаті світу. Неочікувано для всіх, матч закінчився перемогою африканської збірної.

Детальніше Марокко завдало сенсаційної поразки збірній Бельгії: бронзових призерів підвів конкурент Луніна

Одразу після цього в Бельгії спалахнули масові сутички. Але не зі сторони бельгійців через поразку їх збірних. Так вихідці з Марокко святкували перемогу своєї команди на турнірі.



Марокканські вболівальники святкують перемогу своєї команди над Бельгією на ЧС-2022 / фото twitter.com/RealMiBaWi

Святкування одразу дуже швидко перетворилося на погром. Десятки бунтівників перевертали та підпалювали автомобілі, підпалювали електросамокати та закидали машини цеглою.

Поліція прибула після того, як одна людина отримала травму обличчя. Тож правоохоронці були змушені застосувати водомети та сльозогінний газ для розгону натовпу в Брюсселі. Там же затримали близько десятка людей. Ще вісім затриманих в іншому бельгійському місті Антверпен.



Наслідки заворушення в Брюсселі / фото twitter.com/DongmaSeng

Але сутички з марокканськими вболівальниками були не лише в Бельгії, але й сусідніх Нідерландах. Двоє поліцейських отримали поранення в Роттердамі. Там правоохоронці намагалися розігнати групу з 500 футбольних уболівальників, які закидали поліцейських фаєрами та склом.

Є повідомлення про заворушення і в інших нідерландських містах – Амстердамі та Гаазі.