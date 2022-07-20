Легкоатлетка Магучіх виграла "срібло" на чемпіонаті світу-2022 зі стрибків у висоту

В американському Юджині триває чемпіонат світу з легкої атлетики-2022. На рахунку української команди вже є дві нагороди.

Друге поспіль "срібло" чемпіонату світу

Ще до самого старту турніру українські вболівальники покладали неабияку надію на жіночу команду зі стрибків у висоту. Бо ж відразу три наші спортсменки входять до топ-10 світового рейтингу, пише 24 канал.

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Відразу дві українки закінчили свій виступ у топ-4 на чемпіонаті світу-2022. Ярослава Магучіх – віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту!

Ярославі разом з Іриною Геращенко вдалося подолати кваліфікацію, ще одна українка – Юлія Левченко залишилася поза фіналом.

Зазначимо, що цьогоріч рівень фіналу ЧС був одним з найвищих узагалі в історії світових першостей. Одразу вісім атлеток взяли висоту 1.96 метрів – востаннє щось подібне було у 2009 році, коли сім атлеток її взяли.

Серед тих, хто подолав 1.96 метрів були й дві українки: Магучіх без жодної помилки стартувала (1.89 метрів, 1.93 метрів, 1.96 метрів), Геращенко використала одну другу спробу. Далі - обидві українки взяли 1.98 м з першої спроби!

Після подолання 1.98 метрів у секторі залишилися тільки п'ять атлеток, де знову ж таки було дві українки.

Висоту 2.00 метри взяли четверо атлеток! Австралійка Елеонор Паттерсон зробила це з першої спроби, тоді як Магучіх – з другої, відтак вона обійшла українку. Геращенко та італійка Єлена Валортігара теж виконали вдалі стрибки з другої спроби.

Вже на висоті 2.02 метри на вболівальників очікувала розв'язка – з першої спроби її змогла взяти Паттерсон! Магучіх знову вдалося підкорити планку лише з другої спроби, а Валлортігара та Геращенко не підкорили планку. Це означає, що італійка фінішувала третьою, а українка Ірина Геращенко з особистим рекордом (уперше стрибнула на 2.00 метри) четверта.

Долю чемпіонства розігрували на 2.04 метри – обом спортсменкам не вдалося взяти цю висоту. А отже, за спробами австралійка обійшла українку (завдяки 2.02 метри з першого стрибка) і стала чемпіонкою світу.

Призерки фіналу стрибків у висоту

Ярослава Магучіх – вдруге поспіль здобула "срібло" чемпіонату світу, а Ірина Геращенко на другому глобальному турнірі поспіль (Олімпіада-2020) фінішувала четвертою.

1. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 2.02 метрів

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 метрів

3. Єлена Валортігара (Італія) – 2.00 метрів

4. Ірина Геращенко (Україна) – 2.00 метрів