Перемога на вагу золота: Минай обіграв "моряків" завдяки автоголу – відеоогляд

Матч в Одесі Чорноморець – Минай відкривав суботню програму 27-го туру УПЛ. Підопічні Володимира Шарана зуміли заробити важливі три очки в боротьбі за збереження прописки.

Чорноморець – Минай 0:1

Гол: Хадіда, 61 (авт.)

Обидві команди за чотири тури до завершення чемпіонату ще не гарантували собі місце в еліті на наступний сезон. Але якщо Чорноморець більш-менш безпечно знаходиться в середині турнірної таблиці, то Минай в зоні стикових матчів, пише 24 Канал.

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Минай підловив "моряків" на помилці

Одесити на правах господаря поля з перших хвилин зустрічі захопили ініціативу та частіше загрожували воротам суперника. Втім, підопічні Володимира Шарана були готові до такого перебігу подій. Побудувавши насичену оборону закарпатці ловили свій шанс в контратаках. І вони дочекалися моменту в другому таймі.

На 61-й хвилині матчу голкіпер Минаю Бандура кинув м'яч на Гечева, який свій прохід по лівому фланзі завершив прострілом. Проте першим на м'ячі опинився хавбек "моряків" Хадіда, зрізавши його у власні ворота.

Роман Григорчук не пробачив ізраїльському легіонеру помилку та одразу замінив його на Авагімяна. "Моряки" окупували штрафний майданчик Минаю, але захист гостей впевнено ліквідовував загрозу.

У підсумку фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Минаю з рахунком 1:0.

Завдяки перемозі в Одесі Минай піднявся на 10-ту сходинку та зрівнявся за кількістю очок з "моряками".

Чорноморець утримався на 9-му місці, але тепер команда Григорчука на відстані двох балів від зони перехідних матчів.

У наступному турі Чорноморець зіграє проти Львова (25 травня), а Минай на власному полі прийматиме Рух (25 травня).

Відеоогляд матчу Чорноморець – Минай