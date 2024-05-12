"Моряки" врятувалися: Чорноморець розгромив Металіст 1925 та де-факто зберіг прописку в УПЛ

Одеський Чорноморець перервав серію поразок. Одесити на своєму полі розгромили харківський Металіст 1925, завдяки чому фактично гарантували собі місце в УПЛ на наступний сезон.

Чорноморець – Металіст 1925 – 3:0

Голи: Васильєв, 45, Штогрін, 52, Бойчук, 59

У межах 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між одеським Чорноморцем та Металістом 1925. Поєдинок проходив в Одесі на стадіоні "Чорноморець", пише 24 Канал.

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Металіст 1925 ризикує напряму вилетіти до Першої ліги

Ключовим епізодом зустрічі стало вилучення Безуглого, який на 21-й хвилині полетів просто в Авагімяна ногою, за що отримав пряму червону картку.

Вперше чисельною більшістю господарі скористалися наприкінці першого тайму: Васильєв із льоту пробив у Курила, після чого добив відскок у дальній кут.

Ще двічі "моряки" відзначилися після перерви. Спочатку ворота гостей результативно розстріляв Штогрін, а згодом фінальну крапку поставив Бойчук.

3:0 – Чорноморець перервав серію поразок, завдяки чому де-факто гарантував собі місце в УПЛ на наступний сезон, відірвавшись від зони стикових матчів. Натомість Металіст 1925 ще більше ризикує напряму вилетіти до Першої ліги.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Металіст 1925