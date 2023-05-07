Дніпро-1 переміг Чорноморець у матчі з двома нереалізованими пенальті: відеоогляд

У неділю, 7 травня, в Одесі відбувся матч 25-го туру УПЛ між командами Чорноморець та Дніпро-1. Команда Кучера завдяки перемозі над "моряками" продовжує чемпіонську гонку.

Чорноморець – Дніпро-1 1:2

Гол: Алефіренко, 54, – Назаренко, 57, Довбик, 82

Гра одеської команди у весняній частині чемпіонату стала сюрпризом для фахівців та вболівальників. Натомість команда Кучера демонструє нестабільні результати, втрачаючи дорогоцінні очки, пише 24 Канал.

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Суддя ледь не зіпсував матч

У першому таймі гості мали територіальну перевагу та більше володіли м'ячем. Проте "моряки" чітко захищалися та відводили загрозу подалі від воріт Паста.

Все змінилося у другій 45-хвилинці. Спочатку найкращий бомбардир одеситів Алефіренко покарав Рибака за необачливий вихід з воріт. 1:0 – "моряки" повели у рахунку.

Не встигли гравці Чорноморця насолодитися святкуванням голу, як отримали м'яч у відповідь. Олександр Назаренко опинився в потрібний час в потрібному місці, впевнено замкнувши простріл Довбика.

Окрилені дніпряни понеслися вперед. На 62-й хвилині поєдинку Рубчинський впав на межі штрафного майданчика й арбітр без вагань вказав на одинадцятиметровий. Повтор моменту показав, що гравець Чорноморця не торкався хавбека Дніпра-1. До позначки підійшов Довбик, та з другої спроби забив гол. Проте рефері скасував взяття воріт через порушення зі сторони Паста.

Повторний удар найкращого бомбардира УПЛ парирував досвідчений голкіпер "моряків". Справедливість перемогла в моменті із сумнівним пенальті.

Команда Кучера не збиралася втрачати чемпіонські очки та посилила тиск на ворота Паста. За 8 хвилин до завершення зустрічі дніпряни досягли свого. Довбик реабілітувався за момент з незабитим пенальті та змінив рахунок на користь Дніпра-1.

Завдяки цій перемозі Дніпро-1 зберігають шанси на чемпіонство. В активі підопічних Кучера 57 очок в активі та гра в запасі.

Чорноморець залишився на 11-й позиції з 26 балами.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Дніпро-1