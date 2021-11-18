Чорноморець – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Черговий тур УПЛ відкриє матч Чорноморець – Динамо у п'ятницю, 19 листопада. Переглянути цей матч можна буде по телебаченню та онлайн.

Матч Чорноморець – Динамо мав відбутися в Одесі. Але з незрозумілих причин команди вирішили перенести його до Києва. Тож зіграють футболісти на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. А вже в другому колі – в Одесі.

, таке перенесення матчу з Одеси до Києва пов'язано з тим, що вже у вівторок, 23 листопада, Динамо зіграє матч Ліги чемпіонів проти Баварії в Києві. Відтак щоб не витрачати час на дорогу до Одеси та назад, і щоб футболісти мали більше часу на відновлення, клуби погодилися перенести матч до Києва.

Матч розпочнеться о 19:30.

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Оскільки це буде домашній матч для Чорноморця, то трансляцію матчу здійснюватиме канал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25. О 18:45 на каналі вийде програма "Тур Online" з актуальною інформацією перед матчем.

Дивитися онлайн матч Чорноморець – Динамо легально можна на відеосервісі Oll.tv. Однак для цього треба оформити підписку "oll inclusive xtra sport", яка обійдеться в 189 гривень на місяць. Окрім спортивних каналів, туди також входять покази головних каналів України та доступи до фільмів та серіалів, пізнавальних програм, а також мультфільмів.

Нагадаємо, за Чорноморець виступає одразу 16 футболістів, які орендовані в Динамо. Окрім того, головним тренером одеситів є Юрій Мороз, який ще в минулому сезоні очолював молодіжну команду Динамо.