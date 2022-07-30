Фанат Евертона, який допомагає Україні, забив пенальті у ворота Динамо: емоційне відео

Київське Динамо поступилось Евертону у благодійному матчі на "Гудісон Парк" (3:0). Кінцівка поєдинку видалась найбільш емоційним моментом у грі.

Зворушлива кінцівка благодійного матчу

Кияни прилетіли у гості до Евертона одразу після матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Тому логічно Мірча Луческу повністю змінив футболістів, які вийшли у старті, пише 24 канал.

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Англійський клуб же вийшов майже основним складом та вже на 4-й хвилині повів у рахунку. Швидкий гол записав у свій актив Калверт-Льюїн. Перший тайм закінчився мінімальною перемогою Евертона. Голи у ворота Динамо продовжили влітати у другій 45-хвилинці. Дубль за п'ять хвилин оформив Маклін.

У підсумку – 3:0, впевнена перемога Евертона у благодійному матчі на підтримку України. Нагадаємо, що усі виручені кошти підуть на потреби України та її народу.

Був у поєдинку ще один забитий м'яч у київські ворота. Але його не зарахували. Наприкінці матчу на заміну вийшов фанат "ірисок" Пол Стреттон, якому довірили пробити символічний пенальті. Перед цим його підтримав головний тренер Евертона Френк Лемпард та тепло обійняв фаната команди.

Британець не просто з'явився на полі. З перших днів повномасштабної війни в Україні проти росії волонтерив для українських біженців. Чоловік розвозив їжу.

Уболівальник впевнено пробив у кут воріт Дениса Бойка та на емоціях впав на коліна під час святкування голу. Уся команда Евертона підійшла до фаната, щоб привітати з голом.

Щемливе відео моменту

Ось так зворушливо закінчився благодійний матч Евертон – Динамо. За інформацією коментатора зустрічі, цей поєдинок відвідали безкоштовно близько двох тисяч українців.

Ще раз дякуємо Великій Британії за неймовірну підтримку та допомогу у війні проти агресора.

. Наступний матч Динамо проведе 3 серпня у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурма (Австрія). Евертон 6 серпня ж зіграє у першому турі АПЛ проти Челсі.