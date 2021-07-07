Чому Данія має виграти Євро-2020: Еріксен як сакральна жертва та аналогія з Євро-92 і Вільфортом

Збірна Данії – за дві перемоги від тріумфу на Євро-2020. Команда може повторити досягнення, яке було встановлено у 1992 році. Тоді данці теж перемогли на чемпіонаті Європи, і в цьому випадку не обійшлося жертовності. Найчастіше згадується ім'я Кіма Вільфорта.

Щасливий випадок – прокляття Балкан

Данії не мало бути на чемпіонаті Європи з футбол 1992 року. Команда не зуміла пробитися через кваліфікацію, поступившись у відборі доволі потужній збірній Югославії. Та все змінила війна на Балканах.

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Ще за десять днів до початку турніру збірна Югославії була серед учасників. І однією з перших прибула до Швеції, де мало відбутися Євро-92. Та вже 1 червня керівництво УЄФА вирішило зняти команду з турніру через війну в країні (хоча на інші змагання югославські збірні продовжували їздити).

Через зняття Югославії, організаторам довелося шукати заміну. І була обрана збірна Данії, яка поступилася югославам у відборі.

Команду для участі довелося збирати мало не по всьому світу і з пляжів. Не всі погодилися приїхати. Дехто вважав, що це жарт. А головного тренера команди Ріхарда Меллер-Нільсена – з дачі, де він теж відпочивав.

Вибір Кіма Вільфорта

Одним з тих, хто потрапив до заявки збірної Данії, став півзахисник Кім Вільфорт. Хоча це рішення далося йому доволі важко. У цей час в лікарні перебувала його семилітня донька Лін. В неї була лейкемія, і вона проходила курс лікування.

До Швеції гравець поїхав лише після того, як стан дитини покращився. Однак він поставив умову, що за першої ж потреби буде відлучатися в Копенгаген до лікарняного ліжка своєї доньки.

Вільфорт зіграв у перших двох матчах, де данці виступили не надто яскраво – нічия з Англією та поразка Швеції. Третій матч – проти одного з фаворитів турніру – збірної Франції. Шансів у данців майже не було. Тоді ж стан Лін погіршився, лікарі були змушені змінити курс лікування. Вільфорт вирішив відправитися до Копенгагена.

Проблемою було те, що ніхто, окрім рідних та друзів футболіста не знали про хворобу доньки гравця. А від'їзд одного з лідерів команди міг спричинити небажаний скандал. Та все ж газетярі дізналися про лейкемію в Лін та сповістили про це. Це обурило гравців збірної Данії, і вони оголосили бойкот журналістам.

За свідченням очевидців, перемога над Францією, яка і вивела Данію у півфінал Євро-92 (тоді було лише вісім учасників турніру, тож після групового етапу слідував півфінал), мала чималий позитивний ефект на присутніх в лікарні, адже дарувала їм радість від перемоги. Тож Вільфорта вмовили повернутися до збірної Данії. Хоча це рішення далося йому вкрай важко, адже стан доньки не покращувався.

У півфіналі на данців очікувала збірна Нідерландів – чинних на той час чемпіонів Європи із зірковим складом. Вільфорт потрапив у стартовий склад на цей матч. Гра закінчилася внічию 2:2, а Данія вийшла фінал завдяки серії пенальті – свій удар з позначки не реалізував Ван Бастен.

Після цього матчу Вільфорт знову повертається в Копенгаген (туди він відправився одразу зі стадіону після матчу з нідерландами). Він не мав наміру грати у фіналі, адже стан Лін лише погіршувався – прогнози лікарів були вкрай невтішні. Та якраз Лін і вмовила його знову повернутися до збірної та зіграти у фіналі.

І це було недаремно. У фіналі проти Німеччини Данія вийшла вперед на 19-й хвилині завдяки голу Йенсена. Але німці продовжували тиснути. Аж поки не настав час Вільфорта. На 79-й хвилині матчу він прийняв пас поблизу штрафного суперників. перед ним було двоє німецьких захисників, яких він обіграв одним порухом ноги. Після чого точно пробив у нижній кут воріт. Іллґнер стрибнув, але дістатися до м'яча не зумів – той від штанги закотився за лінію воріт.

Відеоогляд матчу Данія – Німеччина (гол Вільфорта на 09:32)

Данія перемогла на Євро-92. Але Лін Вільфорт свою боротьбу програла – через півтора місяця після того, як її батько став національним героєм Данії, вона померла.

Еріксен та збірна Данії на Євро-2020

У 1992 році Вільфорт боровся, щоб принести радість своїй донці та всім, хто проходив лікування. І йому це вдалося.

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У 2021 році збірна Данії намагається принести перемогу не лише данцям. Є одна людина, заради якої вони будуть старатися трохи більше. Це півзахисник Крістіан Еріксен. У гравця стався серцевий напад під час першого матчу Євро-2020. Він міг померти на полі, але вчасна допомога медиків врятувала його життя. Як складеться подальше його футбольна кар'єра – поки невідомо. Але гравці збірної Данії хочуть перемогти саме заради нього. Йому присвятили перемоги у всіх матчах на турнірі, а на поле виносять його величезну фотографію.