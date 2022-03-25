Чоловіки повинні їхати на змагання за кордон і приносити максимум користі України, – Саладуха

Колишня українська легкоатлетка та народний депутат Ольга Саладуха впевнена, що спортсмени повинні мати змогу залишити Україну під час війни.

Спортсмени боронять спортивний фронти

Саладуха розповіла, як вирішується питання з виїздом на міжнародні змагання наших спортсменів-чоловіків.

"На останньому комітеті ВР з питань молоді та спорту, де був присутній міністр спорту та представники Національного олімпійського комітету, обговорювали це питання. Кому треба – ми це вирішуємо.

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Знаємо, що уже виїхали готуватись Михайло Романчук та Андрій Говоров, яким дали таку змогу. Так само Усику Саші. А от Ломаченко відмовився, сказавши, що буде захищати країну. Тобто, ті спортсмени, які хочуть залишитись, залишаються. А іншим в цьому допомагають", – сказала вона.

Ольга вважає, що нашим топ спортсменам треба дозволяти виїзд за кордон. Вони мають приносити максимум користі Україні

"Є випадки, як зі спортсменкою Анастасією Осняч, яка перебувала у Будапешті, готуючись до чемпіонату Європи з вільної боротьби. Вона є в Нацгвардії, через що її викликали до України. Але ми висловили занепокоєння, бо вона претендує на золоту нагороду. І зараз вона повернулась знову до Будапешта. Нам важливо, щоб вона готувалась і перемогла.

Тобто, це така мотивація, підтримка наших воїнів, які будуть бачити, що не даремно захищають нашу Батьківщину та її кордони", – розповіла Саладуха.