Чеська біатлоністка втратила перемогу в естафеті на Кубку світу через прикре падіння: відео

В італійському Антгольці у суботу, 22 січня, відбулася жіноча естафета. Це остання командна гонка для спортсменок перед Олімпіадою-2022.

Чехія втратила "золото"

На останньому, четвертому етапі, команда Чехії неочікувано виборола лідерство. Біатлоністка Люція Харватова задавала темп своїм суперницям.

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Та перед підходом на вогневий рубіж чеська спортсменка впала на спуску. Біатлоністка не втрималася на крутому повороті та вилетіла за межі траси.

Під час цього падіння Харватова втратила 29 секунд, що є неабияк багато.

Відео падіння

У підсумку команда Чехії посіла шосте місце. А перемогу в естафеті святкували норвежки, для яких це командне "золото" є першим в сезоні.

Натомість збірна України провалила останню естафету перед Олімпійськими іграми у Пекіні. Українки фінішували на 11-му місці.