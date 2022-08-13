Через постійні погрози: колишній футболіст Шахтаря покинув клуб після конфлікту з фанатами

Півзахисник Вілліан залишився без клубу. Він вирішив покинути бразильський Корінтіанс після конфлікту з вболівальниками.

Вілліан став гравцем Корінтіанса влітку 2021 року, підписавши з клубом контракт на півтора року. За цей час він зіграв 44 матчі, в яких відзначився одним забитим голом.

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Така ситуація не надто влаштовувала вболівальників, тож між ними та футболістом виник конфлікт. Саме він призвів до того, що футболіст вирішив покинути команду ще до закінчення контракту, розірвавши угоду з клубом.

"Прощаючись сьогодні з Корінтіансом, хочу подякувати клубу за можливість знову носити цю футболку, а також фанатам, які дуже мене підтримали. На жаль, через постійні погрози, які ми з родиною зазнали, я прийняв рішення розірвати контракт, розуміючи, що так буде краще для мене і клубу. Бажаю клубу всього найкращого і нехай Господь благословить всіх", – написав Вілліан в інстаграм.

У коментарі ESPN футболіст повідомив, що відмовляється від зарплати. Тепер вінгер повертається до Лондона задля безпеки своєї сім’ї.

Варто відзначити, що Вілліан – вихованець Корінтіанса. І саме звідти він перебрався до донецького Шахтаря влітку 2008 року за 14 мільйонів євро. За "гірників" він виступав до початку 2013 року. Попри те, що в послугах гравця були зацікавлені топові клуби Європи, його продали в російський анжі за 35 мільйонів євро в січні 2013 року. А вже влітку цього ж року анжі продав Вілліана в Челсі за ті ж 35 мільйонів євро.

За Челсі Вілліан виступав до літа 2020 року, після чого вільним агентом перейшов до іншого лондонського клубу – Арсеналу. Попри те, що було повідомлення про підписання контракту на три роки, вже через рік Вілліан перейшов в Коріантінс як вільний агент.

Перед тим була інформація що в послугах гравця зацікавлений новачок АПЛ Фулхем. А також турецький Фенербахче.