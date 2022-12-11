Збірна Франції у видовищному поєдинку перемогла Англію (2:1) і здобула перепустку до півфіналу чемпіонату світу. Підопічні Дешама вже зняли "прокляття чемпіонів", вийшовши в плей-оф ЧС. Попереду французів очікує ще одне амбітне завдання.

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Франція на шляху захисту титулу

За всю історію турніру титул чемпіонів світу вдалося захистити лише двом збірним в історії – Італії (1934 – 1938) та Бразилії (1958 – 1962). Франція близька до повторення неймовірного досягнення своїх попередників.

Проте вже зараз "Ле Бльо" досягли неймовірного успіху. Вперше за останні 24 роки чинні чемпіони світу дісталися півфіналу. Востаннє це вдавалося збірній Бразилії у 1998 році.

Трохи історії. Вигравши золото на Мундіалі-1994 в США, Роналдо і компанія у півфіналі ЧС-1998 по пенальті обіграли Нідерланди. Але у фінальному поєдинку поступилися господарям чемпіонату французам з рахунком 0:3. Той поєдинок став бенефісом Зінедіна Зідана, який записав на свій рахунок дубль.

Нагадаємо, збірна Франції двічі в історії здобувала титул чемпіона світу (1998 і 2018). У півфінальному матчі команда Дешама зустрінеться із представником Африки – збірною Марокко. "Атлаські леви" вже стали сенсацією чемпіонату, завоювавши путівку у півфінал. Але чи зможуть підопічні Реграгі поставити шлагбаум перед чинними чемпіонами світу – дізнаємося 14 грудня.