Мбаппе, Мессі та ще два аргентинці: хто отримав індивідуальні нагороди на ЧС-2022

Після фінального матчу чемпіонату світу з футболу 2022, були роздані індивідуальні нагороди найкращим гравцям турніру. Троє з них – аргентинці.

У фіналі чемпіонату світу зіграли збірні Аргентини та Франції. "Альбіселесте" перемогли у серії пенальті та втретє в історії стали чемпіоном світу.

Детальніше Збірна Аргентини – чемпіон світу з футболу 2022

Найкращий гравець турніру

Ним став аргентинець Ліонель Мессі. Для нього це друга подібна нагорода. Він також визначався і найкращим гравцем ЧС-2014, але тоді Аргентина у фіналі програла Німеччині. Цього разу аргентинці перемогли. А сам Мессі у фіналі забив два голи.

Найкращий бомбардир

Тут перемогу здобув француз Кіліан Мбаппе. Хоча до фіналу лідирував у гонці бомбардирів саме Мессі – в обох гравців було по п'ять забитих голів, але аргентинець випереджав свого суперника за додатковими показниками. Але у фіналі Мессі оформив дубль, а Мбаппе – хет-трик. І з 8 голами став найкращим бомбардиром ЧС-2022.

Найкращий молодий гравець

Ним визнали аргентинця Енцо Фернандеса. Він їхав на цей турнір як гравець ротації, тож у перших двох матчах виходив на заміну. Але у другому матчі забив гол у ворота Мексики. І після цього наступні ігри починав у старті "альбіселесте". Йому тільки 21 рік.

Найкращий воротар

Цю нагороду отримав теж аргентинець – Еміліано Мартінес. На цьому турнірі він зіграв всі сім матчів, тричі покинувши поле без пропущених голів. А у чвертьфіналі та фіналі виграв серії пенальті, у тому числі відбивши удари суперника.