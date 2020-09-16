Чемпіон НБА Станіслав Медведенко балотуватиметься до Київради
Дворазовий переможець НБА Станіслав Медведенко балотуватиметься на виборах до Київської міської ради.
Поки про те, що Медведенко братиме участь у виборах, офіційно не повідомлялося. Однак кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула в інтерв'ю 24 каналу назвав Медведенка одним із тих, хто буде в його команді під час виборів до Київської міської ради.
Стас Медведенко – це надія "Голосу" в Дніпровському районі. У нас не так багато в країні чемпіонів НБА і людей, які присвятили своє життя спорту, а по закінченню активної спортивної кар'єри присвятили життя спорту для громади. І він займається цими справами в Дніпровському районі, ми якраз хочемо з його допомогою масштабувати це до рівня всієї столиці,
– заявив Сергій Притула.
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На сторінці самого Медведенка теж є інформація, яка може свідчити про те, що саме від "Голосу" він балотуватиметься на місцевих виборах.
"Команда Притули набирає обертів! З такою командою можливі рішучі зміни в місті. Партія "Голос" – це не партія однієї людини, це партія професіоналів з різних сфер, які знають як перетворити Київ на сучасне та комфортне місце для життя, роботи та відпочинку. Програма дій вже незабаром", – йдеться в дописі Медведенка.
Відзначимо, що Станіслав Медведенко вже не вперше братиме участь у виборах. У 2019 році він балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради як самовисуванець по округ №214 Дніпровського району міста Києва. Однак набрав лише 2,3% голосів.
Що варто знати про Станіслава Медведенка
- Народився 4 квітня 1979 року.
- Колишній професійний баскетболіст. Виступав на позиції важкого форварда.
- В Україні виступав за клуби "Денді-Баскет", "Будівельник" та "Київ". З останнім клубом став чемпіоном України у 2000 році.
- В 2000 році перейшов до "Лос-Анджелес Лейкерс". Тоді ж вперше став чемпіоном НБА (сезон 2000/01), хоча в цьому сезоні зіграв лише в семи матчах за команду в регулярному чемпіонаті (жодної гри у старті), і не зіграв жодного матчу в плей-офф.
- У сезоні 2001/02 році він виграв другий титул чемпіона НБА. Цього разу його статистика була значно кращою – 71 матч в чемпіонаті (6 у старті) та 7 ігор у плей-офф. Хоча часу в цих матчах отримав не так і багато.
- Значно більше часу за команду він провів у сезоні 2003/04, коли "Лейкерс" дійшли до фіналу. Однак команда поступилася "Детройту".
- У сезоні 2006/07 виступав за команду "Атланта Хоукс". Після чого закінчив кар'єру професійного баскетболіста. Причиною стали постійні важкі травми.
- У 2011 – 2014 роках працював у тренерському штабі збірної України з баскетболу одним з помічників Майка Фрателло.