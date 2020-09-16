Дворазовий переможець НБА Станіслав Медведенко балотуватиметься на виборах до Київської міської ради.

Поки про те, що Медведенко братиме участь у виборах, офіційно не повідомлялося. Однак кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула в інтерв'ю 24 каналу назвав Медведенка одним із тих, хто буде в його команді під час виборів до Київської міської ради.

Стас Медведенко – це надія "Голосу" в Дніпровському районі. У нас не так багато в країні чемпіонів НБА і людей, які присвятили своє життя спорту, а по закінченню активної спортивної кар'єри присвятили життя спорту для громади. І він займається цими справами в Дніпровському районі, ми якраз хочемо з його допомогою масштабувати це до рівня всієї столиці,

– заявив Сергій Притула.

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На сторінці самого Медведенка теж є інформація, яка може свідчити про те, що саме від "Голосу" він балотуватиметься на місцевих виборах.

"Команда Притули набирає обертів! З такою командою можливі рішучі зміни в місті. Партія "Голос" – це не партія однієї людини, це партія професіоналів з різних сфер, які знають як перетворити Київ на сучасне та комфортне місце для життя, роботи та відпочинку. Програма дій вже незабаром", – йдеться в дописі Медведенка.

Відзначимо, що Станіслав Медведенко вже не вперше братиме участь у виборах. У 2019 році він балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради як самовисуванець по округ №214 Дніпровського району міста Києва. Однак набрав лише 2,3% голосів.

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