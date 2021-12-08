Челсі забив гол у ворота Зеніту вже на 85-й секунді матчу: відео

Челсі веде боротьбу за перше місце в групі Ліги чемпіонів. Для цього команді слід перемагати Зеніт на виїзді. Початок для цього було покладено вже в дебюті зустрічі.

Швидкий гол

Челсі вдалося забити гол у ворота Зеніту в гостьовому матчі вже на 85-й секунді гри.

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"Аристократи" отримали право на кутовий. Подавати його відправився Барклі. Він навісив у штрафний. Вже там політ м'яча продовжив Крістіансен – він головою скинув його на дальню штангу. Саме туди, куди набіг Вернер – нападнику залишалося з лічених сантиметрів відправити м'яч за лінію воріт, що він і зробив.

Відео голу Вернера



Челсі в цьому матчі важливо зіграти не гірше, аніж Ювентус в паралельному матчі. Обидві команди мають по 12 очок після 5 турів. Але Челсі випереджає суперника за особистими зустрічами. Відтак перемога в матчі проти Зеніту гарантує їм перше місце в групі.