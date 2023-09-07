Що занадто, то не здраво: Челсі визначили, що стоїть на заваді прогресу Михайла Мудрика

Лондонський колектив спробував вияснити причини проблем українця в Англії. "Пенсіонери" виділили декілька основних.

У Челсі визначили фактори, котрі заважають прогресувати Михайлу Мудрику. Вінгер бере на себе забагато.

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Сам собі робить гірше

Лондонський клуб не бажає кидати українського таланатовитого футболіста та призволяще, тому вирішив “поритися” та знайти корінь проблеми, які не дають Мудрику повінстю розкрити свій потенціал. Діло в тому, що Челсі виклав за Михайла 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусами, а вінгер, який провів у складі “аристократів” уже 20 поєдинків відзначився всього лиш 2 асистами, а також забив один гол, проте у неофіційному матчі.

Стало відомо, що столичний колектив виплатить Шахтарю 5 мільйонів бонус за перемогу в Англійській Прем’єр-лізі або за тотальний тріумф у Лізі чемпіонів.

Такий розвиток подій, звичайно ж, не тішить лондонців, та от вони все ж готові чекати, оскільки у клубі переконані, що українецб робитиме те, про що його попросять у Челсі на тренуваннях, а гравці помічають, що він цілеспрямований , цілеспрямований хлопець, який хоче бути найкращим, тому вболівальники повинні залишити його в спокої. Та от Мудрик, на думку “пенсіонерів” шкодить сам собі.

Все через те, що Михайло завжди знайде час для додаткової роботи в тренажерному залі. В Челсі порадили талановитому вінгеру знизити частоту і навантаження під час занять бонусних тренувань, оскільки існує побоювання, що Мудрик може перестаратися. Ба більше, існує ще один фактор, який може заважати українцеві прогресувати, а саме відеоігри. “Аристократи” переконані, що молодий гравець нібито витрачає на них більше часу, аніж більшість інших футболістів.

Челсі у поточному сезоні