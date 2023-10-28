Челсі без Мудрика поступилось Брентфорду у матчі з вбивчим моментом Ярмолюка: відеоогляд

У суботу, 28 жовтня, лондонське Челсі приймало Брентфорд у рамках 10-го туру АПЛ-2023/2024. Могло у цьому матчі бути українське дербі, але Михайло Мудрик навіть не потрапив у заявку "синіх".

Челсі – Брентфорд 0:2

Голи: Піннок, 58, Мбемо, 90+6

Відсутність Михайла Мудрика неабияк здивувала прихильників Челсі. Особливо після того, як українець нарешті відкрив лік своїм голам у футболці "аристократів". Однак стало відомо, що у 22-річного лівого вінгера лондонського клубу мікротравма, через яку він і не потрапив у заявку господарів, пише 24 Канал.

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Без українця, який набрав чудовий хід та повернув собі впевненість, господарям поля було не так вже й легко. Хоча 17 своїх ударів протягом 90 хвилин підопічні Почеттіно таки завдали, але лише два із них були у рамку воріт Брентфорда.

А замість Мудрика позицію лівого вінгера у Челсі закрив досвідчений та добре знайомий українському уболівальнику Рахім Стерлінг.

Натомість "бджоли" за поєдинок завдали лише 7 ударів, але аж 5 із яких були у рамку воріт господарів. Із цих п'яти два постріли закінчились голами.

Першого голу у матчі довелось чекати довгі 58 хвилин, коли Піннок відкрив рахунок у зустрічі 0:1.

У середині другого тайму на поле вийшов Єгор Ярмолюк, якого потрохи підпускають у першу команду Брентфорда.

Мав українець і свій момент, але Ярмолюку не вдалось переграти голкіпера під час швидко контратаки гостей. Вбивчий момент змарнував Єгор, який міг забити свій дебютний гол в АПЛ та ще й ворота клубу свого земляка Мудрика. Але Санчес був на висоті.

У вже компенсований до матчу час "сині" кинули усі сили на ворота суперника. Під час кутового Челсі у штрафний Бретфорда навіть прибіг воротар Санчес. Але це підключення до стандарту стало гольовим для гостей. "Бджоли" відбились із навали та вийшли у стрімку контратаку, яку організували Мбемо та Мопе.

Голкіпер Челсі намагався наздогнати суперника та навіть збити Мопе, але тому вдалось втриматись на ногах. Та ще й віддати передачу на Мбемо, який забив вже у порожні ворота. Гості повели із рахунком 0:2.

Команда Почеттіно знову не вдалось переграти незручний для них Брентфорд.

Завдяки цій виїзній перемозі Брентфорд обігнав Челсі у турнірній таблиці АПЛ – 11-та та 12-та позиції відповідно. Тепер між клубами бал різниці на користь "бджіл" – 13 проти 12-ти у "синіх".

Відеоогляд матчу Челсі – Брентфорд