Чехія забила приголомшливий гол з центру поля у ворота Шотландії на Євро-2020: відео

Форвард збірної Чехії Патрік Шик вирішив позмагатися за звання автора найкращого голу Євро-2020. У матчі проти Шотландії у понеділок, 14 червня, він забив ударом з центру поля.

На 52-й хвилині матчу шотландці були в атаці. Але простріл вдалося заблокувати. М'яч відлетів до Шика, який був ще на своїй половині поля. Він кинувся до воріт суперника. Але тільки перетнув центральну лінію поля, як вирішив завдати удар по воротах.

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Виявилося, що голкіпер збірної Шотландії Маршалл необачно вийшов за межі штрафного майданчика. І не встигав повернутися у ворота.

М'яч після удару Шика пролетів над голкіпером та залетів у ворота. А за м'ячем у сітці воріт опинився і сам Маршалл, який намагався до останнього дістатися до м'яча.

Відео неймовірного голу Шика з центру поля

Цей гол став другим для Шика в цьому матчі. До цього він у першому таймі відкрив рахунок ударом головою.

Варто додати, що гол Шика може позмагатися з голом Ярмоленка за звання найкращого на Євро-2020. Український півзахисник відзначився неймовірним ударом у матчі з Нідерландами – м'яч влетів під перекладину воріт над голкіпером.