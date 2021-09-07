Чехія – Україна: де дивитися онлайн товариський матч

У середу, 8 вересня, збірна України з футболу зіграє товариський матч проти команди Чехії. Вболівальники зможуть переглянути цей матч онлайн, а також по телебаченню.

Зустріч Чехія – Україна пройде у середу, 8 вересня, на "Дусан Арені" міста Пльзень і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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Чехія – Україна: де дивитися

В Україні правами на показ матчів збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними Чехії та України покажуть відразу два телеканали.

Йдеться про телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:40.

Дивитися онлайн матч Чехія – Україна можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.

Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.

Трансляція матчу Чехія – Україна і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".