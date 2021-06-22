Англія завдяки Стерлінгу перемогла Чехію та вийшла у плей-офф Євро-2020: відео

У вівторок, 22 червня, Англія та Чехія зіграли у вирішальному матчі групового етапу Євро-2020 з футболу. Господарі поля здобули важку перемогу.

Чехія – Англія 0:1

Гол: Стерлінг, 12

До слова Я б не став недооцінювати Яремчука, – легендарний футболіст Мілана

Збірна Англії так і не зуміла перемогти в принциповому поєдинку проти Шотландії (0:0), чим ускладнила собі життя в групі перед останнім туром.

Колектив Гарета Саутгейта вже точно не стане останнім, так як має в активі перемогу над Хорватією, а й віддавати першу сходинку чехам команда "трьох левів" точно не має наміру. Ярослав Шілгави зібрав боєздатний набір кадрів, які з кожним туром розкриваються всі з нових сторін.

На старті зустрічі Чехії пощастило врятуватися від швидкого голу. Стерлінг отримав закидання за спини захисникам на хід лівим флангом, вийшов віч-на-віч з Вацліком і перекинув його – м'яч влучив у стійку.

На 12-й хвилині англійці все ж досягли свого. Гріліш отримав скидку від Кейна на лівий фланг, хитнув на краю штрафного Цоуфала й виконав ідеальну подачу на дальню стійку – м'яч перелетів через Боржіла, а Стерлінг замкнув головою.

Відео голу Стерлінга

Всередині першого тайму Кейну не вдалося закрутити м'яч у дальній кут ударом з лівого флангу штрафного повз голкіпера. А за мить Голешов наносив щільний удар в лівий кут з середньої дистанції перед штрафним, але голкіпер парирував.

На 43-й хвилині Кейн пробив з правого флангу штрафний низом в сторону Стерлінга, який перекривав огляд Вацліку з офсайду, але голкіпер все одно потягнув.

Після перерви напруга у матчі спала і команди розпочали більше позиційну боротьбу.

На 86-й хвилині Беллінгем вибив м'яч з-під ноги у Шевчика в правому фланзі чужій штрафній, після чого його у ворота переправив Хендерсон, але той був у офсайді.

Таким чином, Англія набрала 7 очок та виграла Групу D. У свою чергу Чехія з 4 очками опустилася на 3 місце, але теж має високі шанси на вихід у плей-офф.