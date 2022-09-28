Батько в шоці: ексгравець Евертона отримав повістку у військкомат задля війни проти України

Дініяр Білялєтдінов призваний до армії рф згідно з наказом про часткову мобілізацію. Втім, його батько вирішив пошукати справедливості в росії, оскільки син не підходить під неї за віком.

21 вересня у росії була оголошена часткова мобілізація населення. Місцевий фюрер владімір путін має намір зібрати нову армію для загарбницької війни проти України.

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Під цей наказ підпадають чоловіки, які вже проходили службу в армії рф. Серед них є і чимало футболістів, які у ранньому віці служили в армії.

Серед них виявився і колішній гравець збірної росії Дініяр Білялєтдінов. Про це заявив його батько Рінат, який при цьому дивується, що сина призвали попри те, що він не підходить за віком.

Дініяр дійсно отримав повістку. Складно казати про емоції, бо він не служив, хоча проходив військову службу. Але була вона специфічною, зі спортивним нахилом. Це було 19 років тому. Тобто так, він приймав присягу, але служив по спортивній лінії. Закон все ж таки говорить призивати людей до 35 рокув, а йому 37. Тому тут якесь неспівпадіння. Буде з'ясовувати, чи правильна ця повістка чи її прислали зарано. Всіляке може бути. Якби була загальна мобілізація, тоді питань би не було. А поки президент встановив часткову, все має бути за законом,

– заявив Білялєтдінов.

До слова, нещодавно повістки отримали кілька членів збірної росії. Правда, мова поки не йшла про гравців, яких хочуть використовувати у товариських матчах для створення ілюзії.нормального футбольного життя.

. Білялєтдінов був одним з найбільш відомих гравців росії у 00-і. Окрім російських клубів, він грав за Евертон та Тракай. У 2008 році Дініяр виграв бронзу на Євро.

Нагадаємо, що через розв'язування війни, геноцид українців та окупантські дії російський футбол відсторонений від всіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Нещодавно рф не допустили до участі у відборі на Євро-2024.