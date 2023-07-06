Тенісистка з Нової Каховки пробилась у друге коло Вімблдону-2023

Перша ракетка України Ангеліна Калініна змогла дати бій менш титулованій іспанці Джессіці Бузас Манейро. Українка пройшла перше коло Вімблдону-2023.

Джессіка Бузас Манейро – Ангеліна Калініна 0:2 (4:6, 3:6)

1 година 28 хвилин т два сети знадобились українці, аби оформити доволі впевнену перемогу над 20-річною суперницею з Іспанії. Калініна довела свій статус фаворитки цього протистояння, пише 24 Канал.

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Старт першої партії запам'ятався обміном геймами між тенісистками 1:1ю Далі Ангеліна змогла вирватись уперед 1:3. Але ейфорія українки була недовгою. У наступних геймах Бузас Манейро не лише змогла наздогнати українку у рахунку, а й вперше у матчі повели у ньому 4:3.

Ключовим став дев'ятий гейм, коли Калініна з брейком взяла подачу суперниці 4:5. Десятий гейм, який вівся у боротьбі, теж був за тенісисткою з України. Ангеліна змогла оформити перемогу у першому сеті 4:6.

Друга партія була схожою за сценарієм, але цього разу Калініна була у ролі тієї, яка наздоганяє. У сьомому геймі першій ракетці України вдалось вийти уперед 3:4 та більше не губити свою перевагу на табло. Два наступні гейми були дуже легкими для українки. У підсумку – 3:6, на користь нашої тенісистки.

Нагадаємо, що ця зустріч повинна була відбутись ще 5 липня, але через дощ була перенесена на 6 липня.

Наразі Калініна ще не знає, з ким буде грати у другому колі Вімблдону-2023. Її суперниця визначиться у матчі Анна Бондар (Угорщина) – Б'янка Ванесса Андреєску (Канада). Цей поєдинок відбувається прямо зараз. Наразі 2:4 у першому сеті веде представниця Канади.