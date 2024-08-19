Гол був чистим, – Сікан розвіяв суперечності щодо свого забитого м'яча

Данило Сікан прокоментував забитий м'яч у ворота Лівого берега. Він вважає, що перебував не в офсайді.

У неділю, 18 серпня, в межах матчу 3-го туру УПЛ зустрілися Шахтар та Лівий берег, де "гірники" здобули мінімальну перемогу з рахунком 0:1. Багато суперечностей викликав забитий м'яч Данила Сікана, оскільки вважають, що гравці знаходилися в положенні "поза грою".

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Чи вважає Сікан, що був у офсайді

Нападник донецького Шахтаря зізнався, що гол був чистим і про це він повідомив арбітру матчу.

Потрібно грати значно сильніше. У мене був момент на 42-й хвилині матчу, але там захисник суперника трохи зачепив м'яч і мені вже було незручно точно пробити. А ось другий тайм ми вже провели значно сильніше та здобули перемогу. Щодо офсайду. Я знав, що гол чистий,

– розповів Данило Сікан.

Шахтар здобув вже другу перемогу у сезоні-2024/2025. У другому турі команда мінімально поступилася житомирському Поліссю.

Відзначимо, що в наступному матчі Шахтар протистоятиме Олександрії. Поєдинок 4-го туру УПЛ відбудеться 24 серпня о 13:00.