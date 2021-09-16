Бущан розповів про труднощі переїзду в іноземний чемпіонат та зізнався у любові до України

Основний голкіпер збірної України та Динамо Георгій Бущан розповів про труднощі переїзду в іноземний чемпіонат. Та чутки про зацікавленість зі сторони англійського Вест Хема.

"Вже немає такого, що я мрію про якийсь клуб"

27-річний голкіпер усю свою футбольну кар'єру провів в Україні. Георгій Бущан не заперечує те, що завершить кар'єру у рідній країні, так і не зігравши в іноземному чемпіонаті.

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Воротар Динамо розповів, що дізнався про зацікавленість Вест Хема лише від журналістів. Жодним конкретних пропозицій від "молотобійців" Георгій не мав. Бущан зазначив, що сума у вигляді 15 мільйонів євро є завищеною: "Чутки про трансфер? Я це ж читав в інтернеті. Саме такого, що мені подзвонили і сказали, мовляв, є інтерес, то такого не було. Були розмови, що цікавляться, але не в пріоритеті. 15 мільйонів євро за мене? Я вважаю, що за українського воротаря в 27 років – це багато".

За даними Transfermarkt , вартість трансферу голкіпера складає 7,5 мільйона євро.

Футболіст вже втратив віру у те, що зможе здобути досвід у закордонному чемпіонаті. Бущан психологічно готує себе до такого розвитку подій. Однак ще має маленьку надію зіграти у гарному чемпіонаті та команді.

Вже немає такого, що я мрію про якийсь клуб. У «Барселону» я точно вже не перейду. Я себе психологічно готував до того, що буду тут, а не поїду вже. Це щоб не засмучуватися. Хоча все одно засмучуюсь. Я собі сам говорив, що не потрібно ні на що сподіватися. Мені б все ж хотілося спробувати себе там. В Англії? Не обов'язково в АПЛ, але в хорошому чемпіонаті і хорошій команді,

– зізнався голкіпер "біло-синіх".

"Пишаюся тим, що я українець"

Бущан бачить, що може ще додати у грі, не дивлячись на його вік. Але виникають інші труднощі. Георгій впевнений, що іноземним клубам значно легше підписати футболіста з Польщі чи Естонії, у яких є паспорт ЄС. Однак Бущан пишається тим, що народився саме в Україні.

Відчуваю, що можу далі розвиватися. Але я собі розумію, що паспорта ЄС у мене немає, ми там легіонери. Їм простіше купити аргентинця, ніж воротаря з України в 27 років. Це реалії, але я все одно засмучуюсь. Якби я був поляком, болгарином або естонцем з паспортом ЄС, то було б простіше. Але така ситуація трансферного ринку. Пишаюся тим, що я українець,

– підсумував гравець.