Відомий коментатор розповів, чи проведе Україна товариські матчі перед ключовою грою з Італією

Футболісти збірної України повернулись у табори своїх клубів після двох вересневих матчів відбору на Євро-2024. З'явилась інформація, чи будуть "синьо-жовті" проводити товариські поєдинки перед останньою грою у боротьбі за вихід на наступне Євро.

Відомий коментатор Віктор Вацко розповів, що команда Сергія Реброва наразі не планує додатково готуватись через спаринги до останнього матчу у відборі Євро-2024. Нагадаємо, що останній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 листопада проти Італії.

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Поки що без спарингів

Однак блогер не виключив, що плани головної команди ще можуть змінитись.

Перед цим у жовтні українська збірна проведе два матчі відбору проти Північної Македонії (14 жовтня), який, ймовірно, відбудеться у чеській Празі, та 17 жовтня на виїзді проти Мальти.

Чи буде збірна України грати товариський матч перед поєдинком з Італією у листопаді? Наскільки я розумію та з інформації на цей момент... Я підкреслюю – на цей момент у мене інформація. У листопаді ні з ким грати товариський матч ми не будемо. Можливо, ще щось зміниться,

– сказав Вацко.

Відзначимо, що у жовтні "синьо-жовті" зустрілись із двома грандами європейського футболу. У першому матчі підопічні Реброва зіграли внічию 1:1 із Англією, а вже через три дні програли на "Сан-Сіро" Італії 2:1.

Після жовтневих матчів Україна посідає 3-тю позицію, набравши 7 балів. Стільки ж у другої Італії та четвертої Північної Македонії.

Англія продовжує одноосібно очолювати групу "С" (13 очок), а Мальта з нулем замикає таблицю.