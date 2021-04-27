Американський гонщик дивом ухилився від авто, яке летіло прямо на нього: відео

Американський гонщик NASCAR Даррелл Бубба Воллас, який виступає за 23XI Racing народився в сорочці. Він просто дивом уникнув страшної аварії під час гонки на десятому етапі чемпіонату в Талладезі, штат Алабама.

Під час гонки пілот Penske Джоуї Логано йшов третім, проте не впорався з керуванням, підлетів і перекинувся в повітрі. Його автомобіль летів прямо в машину Волласа, але пілоту 23XI Racing вдалося уникнути зіткнення.

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"Кажу вам, моїм трусам зараз гірше, ніж машині", – прокоментував подію Воллас.

Відео інциденту

Волласу вдалося уникнути повторення ситуації з Раяном Ньюманом, що сталася в минулому році в Дайтоні, коли в останньому повороті Ньюман, що йшов другим, не впорався з керуванням і врізався в стіну. Автомобіль перекинувся, після чого в нього на повній швидкості влетіла інша машина.