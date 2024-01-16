Ледь добіг до смітника: британського тенісиста знудило після матчу на Australian Open
Триває другий день Відкритого чемпіонату Австралії 2024. Схоже, що не всім тенісистам підходить місцевий клімат, до прикладу, сьогодні температура повітря досягала +30 градусів Цельсія.
Британський тенісист Джек Дрейпер переміг американця Маркос Хірон на Відкритому чемпіонаті Австралії. Схоже, що він запам'ятає свою перемогу надовго, пише 24 Канал.
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Знудило після запеклого матчу
Матч тривав 3 години і 17 хвилин. Це була денна сесія. Температура повітря досягала +30 градусів Цельсія, тенісисти грали під палючим сонцем.
Після завершення гри Дрейпер поспішив потиснути руку Хірону. Потім гравець побіг до смітника. Тенісиста знудило під оплески вболівальників.
У 2-му раунді австралійського мейджора Джек зіграє проти 14-го сіяного Томмі Пол із США.
Як все було: дивіться відео
Що відомо про тенісиста
- Британський тенісист займає 55-е місце у світовому рейтингу.
- Дебютував на професійному рівні в 2018 році.
- Досягнув четвертого кола на US Open у 2023 році, це його найкращий результат на Грендслемах.
- Поки що не виграв жодного титулу на рівні ATP, але грав у двох фіналах турнірів категорії 250, включаючи поразку від Їржі Легечці в Аделаїді перед Відкритим чемпіонатом Австралії 2024.