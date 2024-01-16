Ледь добіг до смітника: британського тенісиста знудило після матчу на Australian Open

Триває другий день Відкритого чемпіонату Австралії 2024. Схоже, що не всім тенісистам підходить місцевий клімат, до прикладу, сьогодні температура повітря досягала +30 градусів Цельсія.

Британський тенісист Джек Дрейпер переміг американця Маркос Хірон на Відкритому чемпіонаті Австралії. Схоже, що він запам'ятає свою перемогу надовго, пише 24 Канал.

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Знудило після запеклого матчу

Матч тривав 3 години і 17 хвилин. Це була денна сесія. Температура повітря досягала +30 градусів Цельсія, тенісисти грали під палючим сонцем.

Після завершення гри Дрейпер поспішив потиснути руку Хірону. Потім гравець побіг до смітника. Тенісиста знудило під оплески вболівальників.

У 2-му раунді австралійського мейджора Джек зіграє проти 14-го сіяного Томмі Пол із США.

Як все було: дивіться відео

Що відомо про тенісиста