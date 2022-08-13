У "червоних дияволів" все стабільно: Брентфорд безжально розтоптав МЮ – відеоогляд

Манчестер Юнайтед вкрай невдало стартував у новому сезоні АПЛ. Підопічні Еріка тен Гаґа програли Бренфорду.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Дасілва, 10, Єнсен, 18, Мі, 30, Мбемо, 35

МЮ підійшов до цього виїзного матчу з поразкою у пасиві. У першому турі "червоні дияволи" на очах рідних фанатів поступились Брайтон – 1:2.

Брентфорд розписав бойову мирову на виїзді з Лестером – 2:2, повідомляє 24 канал.

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Кріштіану Роналду продовжує вимагати свого трансферу в інший клуб, але водночас виходить у стартовому складі клубу з Манчестера. Хоча така поведінка португальської зірки неабияк нервує його одноклубників.

Вже на 10-й хвилині господарі повели у рахунку 1:0. Дасілва наважився на удар поблизу штрафного МЮ. Здавалось, що де Хеа забирає м'яч до рук після доволі несильного удару суперника, але зіграв незграбно, тому він під рукою пролетів у сітку воріт "червоних дияволів".

Ось так легко Брентфорд розмочив нулі на табло.

Вже через вісім хвилин "бджоли" збільшили свою перевагу на табло. Другий гол у свої ворота гравці МЮ привезли собі самі. Де Хеа вирішив розіграти удар від воріт у вигляді передачі на захисника. Але того запресингував Єнсен, обікрав його та подвоїв перевагу господарів – 2:0.

Після екватора першого тайму рахунок у зустрічі став непристойний 3:0. Цього разу Брентфорд забив із кутового. Мі головою після скидання від партнера по команді на дальній стійці запхав м'яч у сітку воріт "червоних дияволів".

На цього справжній жах для МЮ у першій 45-хвилинці не закінчився. Вже через п'ять хвилин рахунок із 3:0 став 4:0. Атака гостей пішла на користь Брентфорду, який у три передачі організував атаку, яку результативно закінчив Мбемо. Він першим дотиком обробив передачу, а другим легко обіграв іспанського голкіпера МЮ.

"Червоних дияволів" було просто не впізнати.

Один тайм визначив переможця матчу

Після відпочинку Еріксен головою перевірив на пильність воротаря суперника. Але удар видався легким для стража воріт Брентфорда.

Міг МЮ пропустити ще один гол, але з дальнім ударом впорався де Хеа.

Манчестер Юнайтед розгромно програв на виїзді Брентфорду з рахунком 4:0. Усі голи були забиті у першому таймі.

Підопічні Еріка тен Гаґа з нулем в активі після двох турів АПЛ посідає лише 20-му позицію у таблиці.

"Бджоли" із 4 пунктами замикає трійку лідерів чемпіонату, поступаючись лише МанСіті та Арсеналу.

Відеоогляд матчу Брентфорд – МЮ