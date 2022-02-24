Бразильські гравці Шахтаря та Динамо просять владу своєї країни забрати їх з України

Латиноамериканські легіонери Шахтаря та Динамо записали звернення до влади Бразилії. Вони хочуть, щоб їм допомогли залишити Україну через сьогоднішнє російське вторгнення.

Зазначається, що "їх тримають у готелі", куди вони прибули поспіхом, взявши лише речі. На записаному відео кажуть, що вони почуваються покинутими і не знають, що робити.

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Звернення опублікував вінгер Шахтаря Нерес. Крім Давіда, на ньому видно Педрінью, Вітао, Додо, Маркоса Антоніо, Марлона, Фернандо, Майкона, уругвайського хавбека Динамо Карлоса де Пену та вінгера киян Вітіньо.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.