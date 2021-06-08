У Бразилії забили курйозний гол у власні ворота без атаки суперника: відео

Футбольні матчі не перестають дивувати своїми курйозними моментами. У поєдинку юнацької першості Бразилії команда Америка вирішила допомогти супернику здобути розгромну перемогу.

Автогол після трьох передач

На юнацькому рівні також бувають курйозні голи, а вірніше цього разу автогол. Футболісти бразильської юнацької команди Америки виявились дуже люб'язними та допомогли супернику.

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Гравці оформили гол для Крузейро самі. Футболісти вирішили розіграти м'яч з центра поля та розпочати позиційну атаку через голкіпера. Вони віддали три передачі вздовж поля, остання була на воротаря, який хотів відразу вибити м'яч, але промахнувся повз нього ногою. М'яч без жодних перешкод залетів у власні володіння Америки. Супернику навіть не довелось пресингувати чи йти в атаку, щоб змінити рахунок на табло на свою користь.

Зустріч завершилась з нищівним рахунком – 6:0 на користь Крузейро. Інші голи були забиті футболістами Крузейро, але гра гравців суперника була дуже низького рівня. Здавалось, що футболісти розписали гру "на контору".

Відео автоголу у Бразилії