П'ятою в дев'ятку: в Бразилії футболіст забив шедевральний гол – відео

Феноменальний гол був забитий у матчі 5 туру чемпіонату Бразилії між командами Фламенго і Ред Булл Брагантіно (2:3).

П'ятою не дивлячись

На 12-й хвилині зустрічі подачу зі штрафного замкнув захисник Брагантіно Адерлан Де Ліма Сілва. Футболіст гостей завдав удару п'ятою з меж штрафного і відправив м'яч у дальній верхній кут воріт, тим самим відкривши рахунок в матчі.

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Після цього Адерлан досить буденно відсвяткував красивий гол, відправившись до лавки запасних своєї команди.

Відео голу