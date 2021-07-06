Бразилія на зубах вигризла перемогу у Перу та вийшла у фінал Копа Америка: відео

Збірна Бразилії 6 липня зіграла проти Перу в 1/2 фіналу Копа Америка. Лише один гол вирішив фіналіста турніру.

Бразилія – Перу 1:0

Гол: Пакета, 35

Команди повинні були визначити першого фіналіста Копа Америка. 7 липня буде відомо другого учасника фіналу турнірі. За це місце будуть боротись Аргентина та Колумбія.

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Класну нагоду змарнував Неймар. Бразилець із близької відстані пробив значно вище воріт. Здається, що лідер збірної цілився не у володіння суперника, а десь у горобців.

Ще двічі господарі могли забити. Але два потужні удари з дальньої відстані парирував голкіпер Перу. Ще більше свою майстерність продемонстрував голкіпер гостей у епізоді, коли Неймар впритул розстрілював володіння суперника. Однак Гальєсе зробив на лінії воріт щось неймовірне.

Неймар вирішив, якщо не везе у завершальній стадії атаки, то хоча б відзначиться асистом. Неймар класно накрутив двох опікунів, віддав на 11 метрів, де перебував Пакета. Тому залишалось лише влучно пробити у незахищені володіння Перу – 1:0.

У другому таймі активніше атакували гості, який потрібно було відіграватись. Лападула увійшов у штрафний, обіграв суперника, але голкіпер впорався із крученим ударом нападника.

У підсумку – 1:0 перемога Бразилії, яка вийшла у фінал Копа Америка.

Бразилія – Перу відеоогляд