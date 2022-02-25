Братський народ, говорили вони, с*ки, ненавиджу, – Олександр Зінченко
25 лютого 2022 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував вторгнення російських військ до України.
По території всієї України було завдано ударів по військових стратегічних об'єктах. У нашій країні запроваджено воєнний стан. Усі дипломатичні відносини з РФ – припинено.
До слова УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів з Росії, – Associated Press
"Братський народ, говорили вони... С*ки, ненавиджу", – написав Зінченко.
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