Братський народ, говорили вони, с*ки, ненавиджу, – Олександр Зінченко

25 лютого 2022 , 09:30
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Джерело:

інстаграм Олександра Зінченка

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував вторгнення російських військ до України.

По території всієї України було завдано ударів по військових стратегічних об'єктах. У нашій країні запроваджено воєнний стан. Усі дипломатичні відносини з РФ – припинено.

До слова УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів з Росії, – Associated Press

"Братський народ, говорили вони... С*ки, ненавиджу", – написав Зінченко.


Сторіс Олександра Зінченка

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Автор: Юрій Семенюк