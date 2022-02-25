Братський народ, говорили вони, с*ки, ненавиджу, – Олександр Зінченко

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував вторгнення російських військ до України.

По території всієї України було завдано ударів по військових стратегічних об'єктах. У нашій країні запроваджено воєнний стан. Усі дипломатичні відносини з РФ – припинено.

До слова УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів з Росії, – Associated Press

"Братський народ, говорили вони... С*ки, ненавиджу", – написав Зінченко.



Сторіс Олександра Зінченка

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.