Боєць на голих кулаках із США помер після глибокого нокауту за 19 секунд: відео удару

Боєць ММА Джастін Торнтон помер 4 жовтня від отриманих травм у своєму першому поєдинку у BKFC 20. Американець провів свій бій ще у серпні, побувавши у глибокому нокауті, який призвів до смертельних проблем зі здоров'ям.

Смертельний нокаут

Бійцю змішаних єдиноборств було лише 38 років. У ніч з 20 на 21 серпня 2021 року Джастін Торнтон провів бій на турнірі у штаті Міссісіпі із земляком Діллоном Клеклером.

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Поєдинок відбувався на голих кулаках. Тому ризик завдати серйозної травми збільшувався у декілька разів. Клеклер потужним ударом у щелепу відправив на канвас суперника. Торнтон побував у глибокому нокауті вже на 19-й секунді після початку бою. Джастін покинув арену лише на ношах за допомогою медиків.

Нокаут від Клеклера: відео

Бійця госпіталізували у місцеву лікарню. Завдані удари призвели до того, що Торнтона довелось навіть під'днати до системи штучної вентиляції легенів (ШВЛ). У госпіталі спортсмен провів декілька тижнів через часткову паралізованість. Також він боровся з інфекцією, яка була викликана травмою спинного мозку.