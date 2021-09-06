Боттас офіційно переходить з Mercedes в одну з найгірших команд Формули-1

Фінський пілот Валттері Боттас покидає німецьку команду Формули-1 Mercedes. Боттас покине Mercedes після завершення сезону-2021.

Боттас покидає Mercedes

Команда Формули-1 Alfa Romeo оголосила про перехід Валттері Боттаса з Mercedes у 2022 році. Контракт Боттаса з новою командою розрахований на декілька років.

Варте уваги Ферстаппен впевнено виграв гран-прі Нідерландів, Перес здійснив шалений прорив в очки

В Alfa Romeo Боттас замінить легендарного земляка Кімі Райкконена. Чемпіон світу 2007 року нещодавно оголосив про завершення кар'єри.

У сезоні-2021 Alfa Romeo набрала тільки три очки і є однією з найгірших команд Формули-1.

Статистика Боттаса

Боттас виступає у складі Mercedes з 2017 року. До того фін провів чотири сезони у британській команді Williams.

У Mercedes Боттасу вдалося двічі стати віцечемпіоном світу. У його активі дев'ять перемог на гран-прі, 17 поулів і 63 подіуми у Формулі-1.

Очікується, що місце Боттаса у складі Mercedes займе гонщик Williams Джордж Расселл.