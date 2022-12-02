Боротьба продовжується: Мітрович вирівнує шанси Сербії проти Швейцарії
2 грудня 2022, 21:34Читать новость на русском
Александар Мітрович не дав часу порадіти швейцарцям, уже на 26 хвилині матчу він зрівнює рахунок у поєдинку
Сербія таки добилась свого. Після 30-хвилинного штурму вони вразили ворота Швейцарії. Душан Тадич виконав навіс у штрафний майданчик суперника, де його дуже легко "замкнув" Александар Мітровіч, пише 24 канал.
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Гол Сербії: