І всі забули про звитягу над МЮ: клуб Забарного мінімально переграв Ліверпуль – відеоогляд

"Мерсисайдці" напевне самі вже не знають чого від себе чекати. Ліверпуль мінімально поступився аутсайдеру АПЛ після розгромної перемоги над Манчестер Юнайтед.

Борнмут – Ліверпуль 1:0

Гол: Біллінг, 28

Борнмут та Ліверпуль провели зустріч в рамках 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якій переможцем неочікувано вдалось вийти "вишням". "Мерсисайдці" продовжують кидатися з крайності в крайності, пише 24 канал.

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Готові шокувати своїх фанів

Підопічні Клоппа взяли за мету в поточному сезонні приголомшувати результатами своїх фанатів. Проте якщо у минулому поєдинку "червоні" у безжальному стилі здолали Манчестер Юнайтед (7:0), то цього разу вболівальники "мерсисайдців" були негативно здивовані. Ліверпуль поступився аутсайдеру АПЛ, якого вони у першому колі знищили з рахунком 9:0.

Борнмут ж вийшов на поєдинок зі своєю метою – вийти зі зони вильоту, що вишням успішно вдалося зробити. Клуб українського захисника Іллі Забарного поставив крапку в матчі, ще у першій половині зустрічі. На 28-ій хвилині матчу Данго Уаттара виконав подачу в карний майданчик Ліверпуля, де нею скористався Філіп Біллінг, який завдав завершального удару по центру воріт "мерсисайдців", 1:0.

Решту поєдинка Ліверпуль домінував тільки за ходом матчу, проте рахунок "червоним" змінити не вдалось. "Мерсисайдців" втратили вже майже стовідсоткову нагоду, оскільки Мохамед Салах не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар. На 69-ій хвилині матчу єгипетський футболіст не влучив у рамку воріт з пенальті.

Наприкінці матчу Ліверпуль знову мав хорошу нагоду врятувати хоча би одне очко у матчі. Коді Гакпо отримав хорошу нагоду відзначитись у поєдинку після помилки захисника Борнмута, проте нідерландський нападник відправив "сферу" підсвистуючи над поперечиною.

Таким чином "вишням" вдалось вискочити зі зони вильоту і тепер вони посідають 16-у сходинку в АПЛ (24 очка в активі). Проте Борнмуту не варто розслаблятись, оскільки їхні суперники на виліт ще не відіграли свої матчі туру. А от Ліверпуль все ще залишився на 5-му місці (42 очка в активі), та от такі клуби як Ньюкасл, Фулгем, Брайтон та Брентфорд сміло можуть посунути "мерсисайдців".

Відеоогляд матчу Борнмут – Ліверпуль: