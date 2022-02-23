Боксерка з Франції підтримала Україну: олімпійська чемпіонка не забула про українське коріння

Естель Мосселі – титулована французька боксерка з українським корінням. Спортсменка не залишилась байдужою до загострення ситуацію в Україні на тлі агресії Росії.

Пригадала свої коріння

29-річна боксерка-любитель Естель Мосселі підтримала Україну у складні часи. Спортсменка написала зворушливий пост на своїй сторінці в інстаграмі.

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Мосселі виклала світлину у червоному одязі та відверто написала, що ситуація в українській державі зачепила її до глибини душі. Вона пригадала, що саме Україна, це країна її предків.

Мати Мосселі родом із Козятина (Вінницької області). А батько – з Конго. Естель народилась вже після переїзду у Францію.

Чи готові ми боротися за повагу? Я так не думаю, але іноді ми не маємо вибору. Боріться за нашу свободу. Я звертаюся до тих, хто готується до небажаної війни, і тих, хто страждає від неї сьогодні. Мене до глибини душі зачепило те, що відбувається на землі моїх предків. Світ був би набагато кращим, якби правила та повага застосовувалися до всіх добровільно чи примусово,

– йдеться у пості спортсменки.



Естель Мосселі / Фото з інстаграму боксерки

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін "легалізував" псевдореспубліки окупованих частин Донеччини та Луганщини. Очільник Кремля закликав російські війська увійти в окуповані міста, щоб начебто "врегулювати мир".

Що відомо про Естель Мосселі

29-річна боксерка, яка виступає у легкій вазі.

У Ріо-де-Жанейро стала олімпійською чемпіонкою-2016 у своєму ваговому дивізіоні.

Мосселі – чемпіонка світу, призерка чемпіонатів Європи та Європейських ігор.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!