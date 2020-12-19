У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 19 грудня – у Дніпрі відбувся ще один богатирський турнір. Це командний чемпіонат України, де атлети виступали у парах.

Чим запам'ятались видовищні змагання у Дніпрі – читайте на 24 каналі.

Перша вправа – естафета

Правила. Йоки по 380 кілограмів треба пронести на відстань 20 метрів та передати естафету на старті. Другий учасник несе гирю "качку", яка важить 180 кілограмів між ногами. На все дається 1 хвилина.

Команда "Дніпро" у складі Віталій Герасимова та Олександр Кочергіна перемагають у першій вправі. На другому місці опинились "Криворізькі вепри" – Роман Сірманов та Богдан Ксенчук, "Закарпаття" Денис Бережник та Іван Деркач на третій позиції.



Перша вправа – естафета / Скриншот з відео

Друга вправа – таєр фліп

Правила. Покришку 320 кілограмів треба прокантувати на кількість разів обом атлетам за 2 хвилини.

Дніпро, Кривий Ріг та Київ ділять перемогу у цій вправі з рахунком 27. Команда "Київ", у складі якої Андрій Кошубский та Василь Олєйніков, випереджають "Закарпаття" на 1 бал.



Результати після другої вправи / Скриншот з відео

Третя вправа – лог-ліфт

Правила. Подвійну колоду, вагою 240 кілограмів, потрібно підіймати з підлоги над головою найбільшу кількість разів. На все дається 1 хвилина.

У лог-ліфті перемагає команда "Дніпро" і вже на 3 бали випереджає "Криворізьких вепрів". "Закарпаття" все ж обходить "Київ" і повертає собі 3 місце.



Виконання вправи лог-ліфт / Скриншот з відео

Хто переміг в парному чемпіонаті України міста Дніпра – дивіться у програмі.