Богатирі. Стронгмен-шоу: Запеклі баталії атлетів на парному чемпіонаті у Дніпрі
У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 19 грудня – у Дніпрі відбувся ще один богатирський турнір. Це командний чемпіонат України, де атлети виступали у парах.
Чим запам'ятались видовищні змагання у Дніпрі – читайте на 24 каналі.
Перша вправа – естафета
Команда "Дніпро" у складі Віталій Герасимова та Олександр Кочергіна перемагають у першій вправі. На другому місці опинились "Криворізькі вепри" – Роман Сірманов та Богдан Ксенчук, "Закарпаття" Денис Бережник та Іван Деркач на третій позиції.
Перша вправа – естафета / Скриншот з відео
Друга вправа – таєр фліп
Дніпро, Кривий Ріг та Київ ділять перемогу у цій вправі з рахунком 27. Команда "Київ", у складі якої Андрій Кошубский та Василь Олєйніков, випереджають "Закарпаття" на 1 бал.
Результати після другої вправи / Скриншот з відео
Третя вправа – лог-ліфт
У лог-ліфті перемагає команда "Дніпро" і вже на 3 бали випереджає "Криворізьких вепрів". "Закарпаття" все ж обходить "Київ" і повертає собі 3 місце.
Виконання вправи лог-ліфт / Скриншот з відео
Хто переміг в парному чемпіонаті України міста Дніпра – дивіться у програмі.
Джерело: 24 канал
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