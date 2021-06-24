Благодійний фонд Favorit Foundation змінює назву на  Favbet Foundation

У червні 2021 року благодійний фонд Favorit Foundation, заснований міжнародною компанією Favbet, змінив свою назву на Favbet Foundation. Це пов’язано з переходом діяльності фонду на новий рівень розвитку в Україні та за її межами.

"Оскільки фонд Favorit Foundation здійснює свою діяльність у межах фінансування міжнародної Entertainment Tech компанії Favbet, було прийнято рішення про зміну назви на Favbet Foundation, яка принесе ще більше соціально важливих ініціатив як в Україні, так і за її межами, мета яких вирішувати соціальні проблеми", – коментує Маріанна Ковеня, куратор фонду.

Протягом року разом з Мінцифрою та Українською бібліотечною асоціацією за сприянням Офісу Президента України, Favbet Foundation (в минулому Favorit Foundation) реалізує проєкт "Цифровізація бібліотек", в межах якого буде передано рекордні в історії impact-проєктів 5 тисяч комп’ютерів бібліотекам по всій країні. Наразі 7 областей вже отримали понад 2 тисячі комп’ютерів, що робить шлях до цифрової грамотності населення набагато коротшим.

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Нещодавно проєкт Міністерства цифрової трансформації та FAVBET "Цифровізація бібліотек" за рішенням незалежної експертної ради переміг на щорічному Антикризовому PR-марафоні в номінації "B2G.Найкращі практики взаємодії бізнесу з державою".

Завершення проєкту з комп'ютеризації стане реальним кроком до масштабного перетворення бібліотек по всій країні на сучасні хаби цифрової освіти, де навчання відбувається впродовж життя (підхід life long learning).