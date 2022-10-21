Усик організував благодійний захід на підтримку України у США: серед гостей був Ломаченко

Декілька днів тому Олександр Усик вирушив у США. За океаном фонд українського боксер організував благодійний захід.

Благодійну подію відвідали чимало зіркових гостей, серед яких були інші українські боксери – Олександр Гвоздик та Василь Ломаченко, який вже 29 жовтня проведе бій у Нью-Йорку проти Джемейна Ортіса.

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Зіркова подія на підтримку України

Боксери змінили рукавички та ринг на класичні костюми та об'єктиви фотокамер. Захід відбувався у The Beverly Hills Hotel, що у Каліфорнії.

Один із журналістів Esnews назвав Ломаченка "Джеймс Бойдом", коли побачив Василя у чорному костюмі. Такий комплімент боксер прийняв із посмішкою.

Найбільшим лотом аукціону була скульптура боксерської рукавички Сігітаса Сніраса.

Гвоздик на своїй сторінці в інстаграмі виклав спільне фото з Усиком.

На благодійному вечорі фонду Усика. З моїм старим другом,

– підписав світлину боксер.



Гвоздик відвідав захід фонду Усика / Фото з інстаграму боксера

Ломаченко відвідав благодійну подію: дивіться відео