Бійка вболівальників на матчі Динамо: поліція відкрила кримінальне провадження

Під час матчу між київським Динамо та Олександрією в суботу, 18 вересня, на НСК "Олімпійський" сталася бійка між вболівальниками на трибунах. Деякі учасники бійки отримали травми. За розслідування справи взялася поліція.

За даними поліція, наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до правоохоронців звернулися четверо осіб.

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За попередніми даними, бійка виникла через те, що "один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання фаєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору та влаштували бійку".

Наразі поліція займається "встановленням та притягненням усіх причетних до відповідальності". При цьому в Динамо після бійки на стадіоні заявили, що "після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів".

Якщо вину нападників доведуть, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.