Тримайте його семеро: одноклубник Мудрика влаштував бійку на спарингу Челсі

Лондонський Челсі в рамках підготовки до нового сезону вирушив до Сполучених Штатів Америки. Свій перший товариський матч "сині" зіграли проти скромного Рексему.

Уельський клуб представляє третій за силою англійський дивізіон. Попри різницю в класі "червоні дракони" створили проблеми команді Мудрика.

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Бійка на матчі Челсі – Рексем

Під час поєдинку на полі точилася справжня боротьба не притаманна товариському матчу. На початку зустрічі емоції вийшли з-під контролю.

В одному з епізодів форвард Рексема Макклін зіштовхнувся із гравцем Челсі Леві Колвіллом. Захиснику "синіх" не сподобалися такі дії. Він почав штовхати суперника, а потім схопив його ще за футболку.

Гарячих хлопців довелося розбороняти партнерам по команді та тренерам. Тож масштабної бійки вдалося уникнути.

Відео бійки на спарингу Челсі

До речі, цей спаринг завершився з рахунком 2:2. Михайло Мудрик не брав участь у поєдинку.

Свій наступний матч Челсі зіграє 27 липня проти шотландського Селтіка. Також в програмі збору поєдинки проти Реала, Інтера, Манчестер Сіті та мексиканського Клуба Америка.