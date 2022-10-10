Битися від першого до останнього, – Йовічевіч "зарядив" Шахтар перед грою з Реалом

Донецький Шахтар незабаром зіграє з мадридським Реалом у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів. Однак "гірники" не в найкращому моральному стані, всі гравці уважно слідкують за ситуацією в Україні.

Росія завдала масового ракетного удару, внаслідок чергового цинічної дії країни-терориста загинуло 11 людей, 87 отримали поранення, пошкоджено 39 об'єктів критичної інфраструктури.

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Емоційна промова Йовічевіча

Головний тренер донецької команди Ігор Йовічевіч вважає, що цю енергію можна скерувати на користь. Мовляв, бажання подарувати українцям хоча б маленьку усмішку, може допомогти їм перемогти.

Він зібрав всіх гравців в коло та видав емоційну промову.

"Важкий день для всіх вас. Але ми разом, і ніхто замість нас не вийде завтра на поле. Не скасовують гру, як в УПЛ. Там набагато гірше, ніж тут. І тому відповідальність зростає. Ми мусимо завтра віддати всі сили на футбольному полі. Абсолютно всі. Всю енергію, яку ви надаєте один одному, повинні відчути всі українці, які нас дивляться. Битися від першого до останнього.

Є така британська приказка, яка допомогла виграти Другу світову війну: stay calm and carry on. Зберігайте спокій і продовжуйте битись, не зупиняйтесь, не здавайтесь, покажіть, з чого ви зліплені. А ви насправді міцні, потужні, всі ви і всі у вашій родині. Ви переживете це, переступите це і виграєте.

Ця енергія допоможе нам завтра бути конкурентоздатними з першої до останньої секунди і вірити, що ми можемо перемагати і брати очки. Підготуйтесь, зробіть хороше тренування, і завтра на поле", – зауважив тренер.

Відео промови коуча

Що відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться 11 жовтня у столиці Польщі.

Надаємо, що "гірники" впевнено перемогли німецький Лейпциг (4:1), потім зіграли внічию з шотландським Селтіком (1:1) та мінімально поступилися в Іспанії мадридському Реалу (1:2).